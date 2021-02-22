Нур-Султан. 22 февраля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены в Шымкенте и 10 областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«23 февраля в Акмолинской области днем местами ожидается сильный снег. 23-25 февраля местами метель, туман. Ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20 метров в секунду, днем 23, сутки 24, ночью 25 февраля 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Кокшетау 23-25 февраля ожидаются низовая метель, ветер восточный, юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

Днем 24, сутки 25 февраля в Алматинской области ожидаются осадки, местами сильные осадки (дождь, снег). Местами туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду. 25 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха от +3+8, местами 0-5 до -10-15, местами -18-23.

«23 февраля ночью на юге Актюбинской области ожидается метель, днем местами низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, северный, местами 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду. В Актобе 23 февраля ожидается низовая метель», — сказано в сообщении.

В Западно-Казахстанской области во вторник местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер северный местами 15-20 метров в секунду. В Уральске 23 февраля ожидается низовая метель. Ветер северный порывы 18 метров в секунду.

«24, ночью 25 февраля в Жамбылской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег). 23-25 февраля местами туман, гололед, 25 февраля низовая метель. Днем 23, сутки 24, ночью и утром 25 февраля ожидается ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, на юго-западе области 30 метров в секунду и более. Ночью 25 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до -10-15, -18-23. В Таразе 24, 25 февраля временами ожидаются туман, гололед. 23-25 февраля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем 23, сутки 24, ночью и утром 25 февраля, порывы 23-28 метров в секунду, сутки 24, ночью и утром 25 февраля временами 30 метров в секунду и более. Ночью 25 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до -10-12», — уточнили гидрометеорологии.

Днем 23, сутки 24, ночью 25 февраля в Туркестанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь, снег). 23-25 февраля местами туман, гололед, 24 февраля местами метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, 24 февраля на горных перевалах 30 метров в секунду и более. 24 февраля ожидается резкое понижение температуры воздуха до -2+3, местами -5-10, в северных районах -13. В Шымкенте 24 февраля ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер западный, северо-западный днем 23 февраля, сутки 24 февраля 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Туркестане 24 февраля ожидаются метель, гололед. Ветер западный, северо-западный днем 23 февраля, сутки 24 февраля 15-20, порывы 23 метров в секунду.

«24 февраля в Кызылординской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 15-20, местами 23 мороза. 23 февраля в Кызылординской области местами ожидаются гололед, метель. Ветер южный с переходом на западный ночью местами 15-20 метров в секунду, днем 15-20, местами 23-28 метров в секунду. В Кызылорде днем 23 февраля ожидаются гололед, метель. Ветер южный с переходом на западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — добавили в «Казгидромете».

23-24 февраля в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Караганде 23 февраля ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане днем 23 февраля ожидается низовая метель, ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 метров в секунду.

«23 февраля в Атырауской области местами ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 метров в секунду. В Атырау ночью 23 февраля ожидается низовая метель. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.