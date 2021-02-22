Убийцу дизайнера B1sen осудили более чем на 11 лет заключения в Алматы

Алматы. 22 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. В Алматы Специализированный межрайонный суд по уголовным делам приговорил убийцу дизайнера Сабита Сырахана (творческий псевдоним B1sen) – Д. Дюйсенгалиева к 11 годам и трем месяцам лишения свободы, сообщили в суде.

«Приговором суда Д. признан виновным по части 1 статьи 99 (убийство) УК РК и осужден к 11 годам трем месяцам лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности», — сообщили в суде.

При этом в суде отметили, что в качестве смягчающих обстоятельств суд усмотрел наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей.

«Санкция части 1 статьи 99 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до 15 лет. Между тем, в соответствии с законом, при наличии смягчающего обстоятельства, не предусмотренного в качестве признака уголовного правонарушения, срок или размер основного наказания не может превышать при совершении особо тяжкого преступления – трех четвертей. По делу установлено смягчающее обстоятельство, а значит срок наказания в виде лишения свободы, не должен превышать 11 лет трех месяцев лишения свободы. Из этого следует, что суд при наличии смягчающего обстоятельства назначил максимально строгое наказание», — пояснили в суде.

Напомним, об убийстве Сыраханова стало известно в октябре 2020 года. Гибели дизайнера предшествовала драка во дворе многоквартирного дома.