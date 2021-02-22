В Алматы метро не добрало 57% пассажиров, в области не построили газовую сеть – МИИР

Алматы. 22 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Алматы метро не добрало 57% пассажиров, а в Алматинской области не построили газовую сеть, транспорт не добрал пассажиров, химическая промышленность столкнулась со снижением спроса, сообщило министерство индустрии и инфраструктурного развития.

«Не выполнено строительство 3,1 км сетей газоснабжения для обеспечения территории жилищной застройки и предприятий промзоны в Алматинской области в 2020 году, из-за того, что «облакиматом конкурс признавался несостоявшимся более двух раз и договор из одного источника на строительно-монтажные работы заключен только 13 августа, при проведении разбивки трассы были выявлены индивидуальные жилые дома в селе Жана-Даур, находящиеся вблизи планируемого к прокладке газопровода и была предложена альтернативная трасса», — говорится в отчете ведомства.

Согласно отчету, метрополитеном Алматы перевезено вместо 16,3 млн человек только 7 млн из-за введения ЧП и приостановки метро с 20 июня по 31 августа, по праздникам и выходным, а также переходу алматинцев на удаленный формат обучения и работы.

Также, не проведена реконструкция и проектно-изыскательские работы на участке «Курты-Капшагай» автокоридора Центр-Юг «Нур-Султан – Алматы» из-за перераспределения средств и снижены до 96,5% объемы производства в химпроме из-за сокращения экспорта продукции АО «Актюбинский завод хромовых соединений» (доля в отрасли 11%) снижения закупа потребителями и в связи со снижением потребления продукции АО «Каустик» (доля в отрасли 6%) компниями горной металлургии и нефтегазодобычи.

Вместе с тем, показатель транспортной мобильности населения на воздушном транспорте выполнен на 82%, пассажирооборот на социально значимых межобластных железнодорожных сообщениях – на 55%, транзитные перевозки грузов ж/д транспортом – на 99%, транзитные авиаперелеты – на 62%.