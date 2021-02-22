Петропавловск. 22 февраля. КазТАГ — Кафе на первых этажах жилых домов проверят после смертельного взрыва в Петропавловске, передает КазТАГ.

«Категорически запрещается использование газовых баллонов в многоэтажных домах. Мы создадим комиссию, в которую войдут сотрудники прокуратуры, ДЧС, бизнеса, общественности, акимата города и проверим все помещения, находящиеся на первых этажах многоэтажных домов, на предмет использования газовых баллонов, чтобы предупредить подобные случаи», — сказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в понедельник.

Как сообщил начальник департамента по ЧС СКО Рамиль Камалов, с 2015 года такие проверки микро- и малого бизнеса не проводились.

«Субъекты микро- и малого бизнеса являются объектами незначительной степени риска и с 2015 года эти субъекты предпринимательства мы не проверяем. Более того: с 1 января 2020 года глава государства объявил мораторий на проверки субъектов микро- и малого бизнеса. Жалоб по этому дому в ДЧС не поступало», — проинформировал глава ДЧС.

Он сообщил, что причину взрыва устанавливает оперативно-следственная группа.

«Эпицентр взрыва находился в северо-западной части здания кафе «Кара-жорга», от которого капитальной несущей стеной была перегорожена парикмахерская. И еще это кафе сообщалось обшей стеной с другим кафе. Произошло обрушение несущих стен, в том числе капитальных перегородок, то есть три субъекта предпринимательства сегодня в одном помещении», — пояснил Камалов.

По его данным, взрыв произошел со стороны кухонного помещения, газовый баллон в дальнейшем извлекли участники тушения пожара, после взрыва возгорание распространилось полностью по первому этажу и по воздуховодам – по второму и третьему этажам.

«На четвертом и пятом этажах открытого горения не было, но было интенсивное задымление продуктами горения. По прибытии на место ЧС спасатели из помещения парикмахерской извлекли 24-летнего мужчину, который последствии скончался, и девушку 20 лет, которая сейчас находится в крайне тяжелом состоянии», — пояснил руководитель ведомства.

Аким СКО Кумар Аксакалов заверил, что после обследования и экспертизы здание восстановят за счет городского бюджета, всем собственникам квартир окажут единовременную помощь.

«Проводится экспертиза на предмет прочности всех несущих конструкций. Потом выделим деньги из городского бюджета на восстановление здания», — сказал он.

Напомним, 21 февраля в Петропавловске взорвался газовый баллон, после чего произошел пожар на первом этаже жилой пятиэтажки. В результате ЧП в больнице умер мужчина, под завалами нашли также тело погибшей женщины. Начато досудебное расследование по части 3 статьи 292 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РК. По последним данным, один человек находится в крайне тяжелом, двое – в тяжелом состоянии.