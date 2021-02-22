Запомнившийся по скандалу с угрозами чиновник из Шымкента лишился гражданства Казахстана

Шымкент. 22 февраля. КазТАГ — Суд поддержал решение полиции Шымкента лишить начальника управления спорта Шымкента Олега Почивалова казахстанского гражданства, передает корреспондент агентства.

«Заявление Олега Владимировича Почивалова к департаменту полиции о признании недействительными действий, связанных с утратой гражданства, отменить заключение об утрате гражданства РК и уведомление о регистрации гражданства, оставить без удовлетворения. Судом достоверно установлено, что Почивалов приобрел гражданство Российской Федерации и документировался паспортом. Почивалов и его представитель не предоставили суду доказательств об опровержении», — сообщил в понедельник судья аль-Фарабийского районного суда Шымкента Нургали Исмаилов.

Теперь у чиновника есть месячный срок, чтобы подать апелляционную жалобу.

Скандал вокруг двойного гражданства Почивалова разгорелся несколько месяцев назад. Правда, тогда чиновник категорически опровергал наличие гражданства России. Опровергал это он и в ходе судебного процесса.

Напомним, в октябре 2020 года правозащитник и член Национального совета общественного доверия (НСОД) Айгуль Орынбек заявила об угрозах в свой адрес после критики в отношении Почивалова о том, что он нарушил этику госслужащего.

«Мне звонят мужчины с угрозами от имени руководителя управления спорта Шымкента Олега Почивалова. Причем, предупреждают меня наши казахские джигиты. «Ты почему пишешь о Почивалове?», «Ты выполняешь чей-то заказ, животное», — запугивают меня «казахские батыры»! У нас на Юге если критикуешь чиновников, начинаются такие запугивания, угрозы и предупреждения», — сообщила Орынбек.