Лишь 12% компаний конкурируют в горнодобывающей отрасли Казахстана – Нацбанк

Алматы. 19 февраля. КазТАГ – Лишь 12% компаний в горной добыче конкурируют с другими компаниями, остальные 88% не чувствуют влияния конкуренции, сообщает Национальный банк Казахстана.

«Наиболее подверженными влиянию рыночной конкуренции являются предприятия торговли, где 42,5% предприятий ощущают влияние конкуренции на их бизнес. В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий достигает 31%, тогда как в горнодобывающей промышленности всего лишь 12,2%», — говорится в сообщении Нацбанка, распространенном в пятницу.

Согласно информации, по результатам проводимого Нацбанком опроса предприятий, инвестиционную активность 35% предприятий рассматриваемых отраслей и 26% предприятий сельского хозяйства сдерживает неудовлетворенность состоянием экономики Казахстана.

Причем, у 31% компаний обработки и 28% торговли есть проблемы со спросом на продукцию, а в сельском хозяйстве 24% компаний отмечают нехватку квалифицированных кадров.

В IV квартале 2020 года вырос спрос на готовую продукцию, продолжился рост спроса в сельском хозяйстве, вышла в положительную зону обрабатывающая промышленность, замедлилось падение в транспорте, строительстве и горной добыче, стабилизировалось падение спроса в торговле и замедлился темп роста цен на сырье и материалы.

В I квартале 2021 года компании ожидают улучшения ситуации со спросом, больше в обработке, строительстве и торговле. Предприятия ожидают рост спроса на готовую продукцию, ускорения темпов роста цен на сырье и материалы, улучшения ситуации с заработной платой и сезонного снижения объемов производства.