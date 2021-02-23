Аферу в сфере госвыплат прибывшим из Китая выявили в Алматинской области

Талдыкорган. 23 февраля. КазТАГ – Аферу в сфере государственных выплат прибывшим из Китая выявили в Алматинской области, сообщает пресс-служба агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

«Сотрудниками ДЭР по Алматинской области совместно с сотрудниками прокуратуры Енбекшиказахского района при проведении ОРМ установлена группа лиц, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов, предоставляющих право на получение социальных и пенсионных выплат гражданам РК, прибывшим из КНР», — говорится в распространенном во вторник сообщении.

Как отмечается, в ходе осмотра обнаружены и изъяты поддельные оттиски штампов и печатей с различных организаций КНР, нотариальные бланки с печатью и подписью нотариуса, станок для обрезки и другие предметы, с помощью которых изготавливались различные поддельные документы (трудовые книжки, свидетельства о рождении и свидетельства о заключении брака).

«По данному факту ведется следствие», — добавили в АФМ.