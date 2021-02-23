Кабмин, Нацбанк и АРРФР подписывают соглашение по макроэкономике РК на 2021-2023 годы

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Правительство, Национальный банк и агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) подписывают соглашение по макроэкономической политике Казахстана на 2021-2023 годы, передает корреспондент агентства.

«Национальный банк поддерживает инициативу по подписанию соглашения о координации мер по макроэкономической политике на 2021-2023 годы между правительством, Национальным банком и АРРФР. В соглашении предусмотрены совместные обязательства трех заинтересованных сторон в целях координации денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политик, а также политики развития финансового сектора для достижения целей по устойчивому экономическому росту, занятости и стабильности цен», — сказал на заседании правительства во вторник председатель Нацбанка Ерболат Досаев.

По его словам, деятельность банка первого уровня будет направлена на постепенное снижение инфляции, «что снизит неопределенность в экономике и будет способствовать ее устойчивому росту, обеспечивая привлекательность долгосрочных сбережений в национальной валюте и позволяя бизнесу планировать долгосрочные инвестиции».

«Для повышения эффективности денежно-кредитной политики Национальный юанк примет меры по повышению эффективности регулирования ликвидности. Совместные меры с правительством по развитию рынка ГЦБ (государственных ценных бумаг – КазТАГ) будут способствовать эффективному использованию ликвидности на рынке для нужд экономики. Эффективное связывание ликвидности предотвратит переток средств на валютный рынок, снижая давление на курс и инфляцию», — заверил глава Нацбанка.

Как пообещал Досаев, в целях повышения контрцикличности фискальной политики «правительство совместно с Национальным банком обеспечат внедрение с 2022 года нового бюджетного правила, которое повысит фискальную дисциплину и адаптивность экономики к внешним шокам».

«Национальный Банк будет оказывать содействие обеспечению финансовой стабильности и развитию финансового сектора. По поручению главы государства с 2022 года планируется внедрение социального кошелька с дальнейшей интеграцией с национальной товаропроводящей системой. Будет продолжена работа по созданию национальной платежной системы через развитие системы мгновенных платежей и организации межбанковской системы платежных карточек. Это позволит снизить транзакционные издержки для населения и бизнеса, повысить доступность финансовых услуг и расширить конкуренцию на финансовом рынке», — заключил Досаев.