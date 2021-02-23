Борьбу с КВИ используют для махинаций на выборах, подавления критики и оппозиции – ООН

Алматы. 23 февраля. КазТАГ – В ряде стран борьбу с коронавирусной инфекцией (КВИ) используют для махинаций на выборах, подавления критики и оппозиции, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Сегодня во многих странах правозащитники, журналисты, политические активисты и даже медицинские работники подвергаются задержанию, судебному преследованию, запугиванию и слежке за критику реакции или отсутствия реакции правительства на пандемию. Связанные с пандемией ограничения используются для подрыва избирательных процессов, ослабления выступлений оппозиции и подавления критики», — сказал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на сессии совета ООН по правам человека.

Он напомнил, что в 2020 году выступил с призывом к действиям в области прав человека.

«Сегодня я выступаю перед вами с чувством настоятельной необходимости сделать еще больше для того, чтобы воплотить в жизнь наш призыв к действиям в области прав человека. Я хотел бы сосредоточить внимание на двух областях, в которых ощущается настоятельная необходимость действий с учетом огромных масштабов проблем. Во-первых, это – бич расизма, дискриминации и ксенофобии. И, во-вторых, это – гендерное неравенство — самое распространенное из всех нарушений прав человека», — отметил генсек.

Он добавил, что эти «проявления зла» являются наследием колониализма и следствием сохраняющегося на протяжении тысячелетий патриархата.

«В разжигании расизма, антисемитизма, антимусульманской риторики, насилия в отношении некоторых общин христианских меньшинств, гомофобии, ксенофобии и женоненавистничества нет ничего нового. Но, вместе с тем, такое разжигание ненависти стало более открытым, легко осуществимым и глобальным», — подчеркнул глава ООН.

Осудив «плесень расизма, которая разъедает общества», Гутерриш призвал активизировать борьбу с возрождающимся неонацизмом, идеями превосходства белой расы и терроризмом на расовой и этнической почве.

«Опасность этих движений, мотивированных ненавистью, возрастает с каждым днем. Основанные на идеях превосходства белой расы и неонацизма, они становятся угрозой транснационального характера», — добавил Гутерриш.

Говоря о том, что пандемия со всей очевидностью показала взаимосвязанный характер всего спектра прав человека – гражданских, культурных, экономических, политических и социальных, генсек ООН и Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет подчеркнули, что это заболевание перевернуло жизнь сотен миллионов семей.

«В мире впервые за многие десятилетия растут масштабы крайней нищеты. Под предлогом пандемии власти некоторых стран применяют силовые меры для подавления инакомыслия и нарушения основных свобод», — отметили в ООН.

Бачелет предупредила о серьезных последствиях практики пренебрежения правами человека.

«Я думаю, что всем ясно, что, применяя силовые методы, эту пандемию не преодолеть. Заточение критиков в тюрьму не положит конец этой пандемии. Незаконные ограничения свобод, чрезмерное использование чрезвычайных мер и ненужное или чрезмерное применение силы не только бесполезны и беспринципны – они сдерживают участие общественности в принятии решений, которое должно лежать в основе разумной политики», — заявила Верховный комиссар ООН.

Представители ООН в своих выступлениях призвали власти всех стран сделать все возможное для расширения доступа населения к правдивой информации о COVID-19, которая могла бы спасти им жизнь. Глава ООН выразил сожаление по поводу того, что сегодня нередко распространяется дезинформация, в том числе со стороны тех, кто находится у власти.

«Информационное освещение пандемии COVID-19 вызывает обеспокоенность в более общем плане в том, что касается все более широкого проникновения цифровых платформ, использования данных и злоупотребления ими. О каждом из нас собирается огромный массив информации. Однако у нас нет реального доступа к этому массиву. Мы не знаем, как эта информация собрана, кем она собрана и для каких целей», — заявил генсек ООН.

Он опасается, что эти данные используются в коммерческих целях – для рекламы, маркетинга и подкрепления результатов деятельности корпораций, что способствуют все большей концентрации богатства и росту неравенства.

«Данные о нас используются также для формирования нашего сознания и манипулирования нашим восприятием, причем это происходит совершенно незаметно для нас самих. Правительства могут использовать эти данные для контроля над поведением своих собственных граждан, нарушая при этом права человека отдельных лиц или целых групп. Все это – не научная фантастика и не антиутопический прогноз на XXII век», — предупредил Гутерриш.

Он призвал к серьезному обсуждению этой проблемы в сфере цифрового сотрудничества.

«В том, что касается цифровых технологий, нам необходимо безопасное, равноправное и открытое будущее, свободное от вмешательства в личную жизнь и ущемления достоинства», — подчеркнул глава ООН.

Говоря о том, что многие повсюду в мире страдают от эпидемии нарушений прав человека, генсек добавил, что в ряде стран существуют крайне тревожные ситуации – в некоторых из них на протяжении весьма долгого времени.

«Пришло время действовать. Провести преобразования. Перестроиться. Восстановиться (после пандемии – КазТАГ) по принципу «лучше, чем было», руководствуясь правами человека и обеспечивая человеческое достоинство для всех», — подчеркнул Гутерриш.