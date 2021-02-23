Внедрить рейтинг строительных компаний по долевому строительству предлагают в РК

Нур-Султан. 23 февраля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Внедрить рейтинг строительных компаний по долевому строительству предлагает министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов.

«Министерство предлагает дополнительные меры по развития жилищного строительства такие как: (…) внедрение рейтинга строительных компаний по долевому строительству; ужесточение ответственности недобросовестных застройщиков», — сказал Атамкулов на заседании правительства во вторник.

Кроме того, он предложил сформировать пулы арендного жилья и стимулировать создание частных социальных фондов недвижимости; привлекать рыночное фондирование (депозиты населения, пенсионных накоплений) и субсидирование расходов по займу; а также внедрить механизм проектного финансирования частных застройщиков.