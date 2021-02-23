Транзит газа из России в Казахстан после взрыва на газопроводе налажен

Алматы. 23 февраля. КазТАГ – Транзит газа из России в Казахстан после взрыва на газопроводе «Союз» налажен, сообщает пресс-служба министерства энергетики РК.

«Работа по перенаправлению ресурсов с магистрального газопровода «Средняя Азия — Центр» на казахстанский участок МГ «Союз» и МГ «Оренбург — Новопсков» были завершены к 15.19 по времени города Нур-Султана. Никаких ограничений по поставке товарного газа в ЗКО не было, все объекты газотранспортной системы, а также объекты тепло и энергоснабжения работают в штатном режиме», — рассказали в пресс-службе во вторник.

Напомним, ранее КазТАГ сообщал, что транзит газа из России в Казахстан прекратился после взрыва на газопроводе «Союз».

«23 февраля в 07.37 обнаружено падение давления газа в магистральном газопроводе Оренбург – Новопсков (ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»). В 07.57 персоналом отключен участок 51 – 123 км газопровода Оренбург – Новопсков. Падение газа продолжилось по магистральному газопроводу «Союз». В 08.30 выехала аварийная бригада для определения места разрыва газопровода. В 08.49 персоналом отключен участок газопровода от нулевого до 123 км магистрального газопровода «Союз», — сообщили в министерстве энергетики России во вторник.

Позже в минэнерго РК рассказали, какие меры намерены принять для газификации Западно-Казахстанской области после взрыва на газопроводе в России.