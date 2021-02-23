Евросоюз обновил черный список офшоров

Алматы. 23 февраля. КазТАГ – Совет Европейского союза обновил черный список офшоров, сообщает «РБК».

«Совет Европейского союза принял решение обновить черный список офшоров, не раскрывающих бенефициаров либо утаивающих налоговую информацию. В него была добавлена Доминика», — говорится в сообщении совета министров во вторник.

Как уточняется, вместе с тем из списка был исключен Барбадос.

«После обновления в списке числятся 12 юрисдикций: Американское Самоа; Ангилья; Доминика; Фиджи; Гуам; Палау; Панама; Самоа; Сейшельские острова; Тринидад и Тобаго; Американские Виргинские острова; Вануату», — пишет издание.

Отмечается, что в другой список («о состоянии дел») включены юрисдикции, которые еще не полностью соблюдают международные налоговые стандарты, но взяли на себя достаточные обязательства по их внедрению. В этот документ Советом ЕС также внесены обновления. Марокко, Намибия и Сент-Люсия были исключены из документа, поскольку они выполнили все свои обязательства. Ямайка была добавлена, поскольку она обязалась изменить или отменить свой налоговый режим к концу 2022 года. В отношении Австралии и Иордании был продлен крайний срок выполнения своих обязательств.