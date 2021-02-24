Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Казахстан и Узбекистан обсуждают итоговые документы по демаркации границы, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РК.

«18-24 февраля 2021 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) состоялось очередное заседание правительственных делегаций Республики Казахстан и Республики Узбекистан в Совместной казахстанско-узбекской демаркационной комиссии. Стороны продолжили подготовку итоговых документов демаркации границы на участок в пределах Туркестанской области Республики Казахстан по смежеству с Сырдарьинской областью Республики Узбекистан», — говорится в сообщении в среду.

Как уточняется, в ходе заседания комиссии было осуществлено полевое обследование отдельных участков казахстанско-узбекской государственной границы в пределах Туркестанской области Казахстана по смежеству с Ташкентской и Джизакской областями Узбекистана.

Отмечается, что переговоры прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания. Следующее заседание запланировано в Казахстане в марте 2021 года.