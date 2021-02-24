Цена аннуитета в Казахстане снизилась до Т6,7 млн для мужчин и Т9 млн – для женщин

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане снизилась стоимость пенсионного аннуитета, заявила начальник управления развития страхового рынка агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Саги Ажибек.

«Стоимость пенсионного аннуитета снизилась: в 2020 году сумма достаточности для заключения пенсионного аннуитета для мужчин в возрасте 55 лет составляла Т11,3 млн, для женщин в возрасте 51,5 года – Т15,5 млн, а в 2021 году мужчина в возрасте 55 лет может купить аннуитет за Т6,7 млн, женщина в возрасте 52 лет – за Т9 млн», — сказала Ажибек на пресс-конференции в среду.

По ее словам, закон по вопросам восстановления экономического роста внес изменения в правила предоставления пенсионного аннуитета по размеру минимальной выплаты по договору аннуитета от минимальной пенсии к 70% от величины прожиточного минимума, что снизило стоимость аннуитета почти на 40% и по возможности заключения отложенного пенсионного аннуитета страхователем начиная с 45 лет, при этом пожизненные ежемесячные страховые выплаты мужчины могут получать начиная с 55 лет, женщины с 1 января 2021 года – с 52 лет, с дальнейшим повышением возраста до 55 лет в 2027 году.

В случае покупки отложенного пенсионного аннуитета в возрасте 45 лет, с выплатами начиная с 55 лет, мужчине необходимо иметь не менее Т6,1 млн, женщине – Т7,7 млн, уточнила начальник управления агентства.

«В 2015 году общая сумма накоплений, переведенных за год из ЕНПФ (Единого накопительного пенсионного фонда – КазТАГ) в КСЖ (компаниях по страхованию жизни – КазТАГ) составляла Т25 млрд, то сейчас в год из ЕНПФ в КСЖ вкладчики переводят около Т50 млрд», — добавила Ажибек.

Пенсионные выплаты граждане вправе получать из ЕНПФ при достижении пенсионного возраста или купив пенсионный аннуитет у КСЖ при достаточности пенсионных накоплений. ЕНПФ выплачивает пенсию до исчерпания пенсионных накоплений гражданина, КСЖ – пожизненно, ежемесячно, с ежегодной индексацией не менее чем на 5%.

В настоящее время на страховом рынке Казахстана девять КСЖ, лицензируемых государством. Выплаты по пенсионным аннуитетам из КСЖ гарантируются за счет средств АО «Фонд гарантирования страховых выплат».