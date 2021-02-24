В среднем почти на 5% уменьшились доходы населения за 2020 год

Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В среднем почти на 5% уменьшились доходы казахстанцев за 2020 год, сообщают эксперты Первого кредитного бюро (ПКБ).

«Реальные денежные доходы населения стали меньше на 4,8%, несмотря на номинальный рост в 2,1% (по итогам 11 месяцев 2020 года)», — следует из Beige Book (Бежевая книга) Казахстана – аналитике, созданной на основе прямых опросов предпринимателей малого и среднего бизнеса (МСБ) и представленной ПКБ и еще двумя исследовательскими группами в среду.

Согласно документу, по итогам 2020 года ВВП Казахстана снизился на 2,6% к уровню 2019 года, инвестиции в основной капитал упали на 3,4%, выпуск промышленной продукции снизился на 0,7%, объем выполненных строительных работ вырос на 11,2%, показатели в области транспорта и складирования уменьшились на 17,2%, экспорт снизился на 19,1%, внешнеторговый оборот – на 13%, объем торговли (розничной и оптовой) сократился на 7,3%.