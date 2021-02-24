Эксперты финансового рынка назвали главные препятствия для развития бизнеса в Казахстане

Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Бизнесу мешает низкий доступ к рынкам сбыта, финансовые и кадровые проблемы и сам бизнес, заявляет Beige Book (Бежевая книга) Казахстана.

«В ноябре-декабре отмечается резкий рост оценки способности нарастить объемы производства на имеющихся мощностях. Сделать это отчасти мешает то, что доступ к рынкам сбыта и ситуация с реализацией продукции не улучшаются: они остаются примерно на одном уровне в течение всей второй половины 2020 года, хотя за это время многие карантинные ограничения (которые являются одним из основных препятствий для развития) были сняты. При этом участились случаи недобросовестной конкуренции со стороны импортеров и отечественных производителей», — говорится в Бежевой книге Казахстана — аналитике, созданной на основе прямых опросов предпринимателей малого и среднего бизнеса и представленной Первым кредитным бюро, DASCO Consulting Group и Tengri Partners в среду.

Согласно документу, мешает развитию бизнеса и ухудшение его текущей финансовой ситуации все II полугодие 2020 года. У бизнеса стало меньше возможностей для инвестиций, хотя потребность в них не падает. Однако, в целом уверенность предпринимателей в улучшении финансового состояния растет, в том числе – и за счет роста цен на свои товары и услуги.

Также, мешает кадровая проблема: качество рабочей силы снижается, а найти новых работников становится сложнее, причем, не только администраторов и управленцев, но и рядовых сотрудников, хотя на рынке свободных рук становится больше — в ноябре-декабре бизнес чаще сокращал персонал, чем принимал на работу. При этом, уровень цифровизации и автоматизации в Казахстане растет, хотя и на фоне снижения доступности новых технологий.

С чем проблем бизнес не испытывает, так это с доступностью рыночной информации, за которую он, впрочем, платить не готов, оценивает Бежевая книга.

Стабильность курса тенге влияет на развитие бизнеса позитивно, если с июля по октябрь 2020 года отношение предпринимателей к девальвации было скорее умеренно негативным, то к концу года оно стало резко отрицательным – стабильность на валютном рынке для предпринимателей сейчас важнее одномоментной выгоды от ослабления тенге, отмечается в обзоре.

Казахстанский бизнес стал реже обращаться за господдержкой во II полугодии 2020 года, что отчасти связано, по данным книги, со сложностью ее получения и низкой эффективностью. К тому же, вести бизнес стало проще: снижается влияние административных барьеров и тарифов монополий. При этом бизнес становится все более чувствителен к динамике республиканского ВВП: чем быстрее растет экономика Казахстана в целом, тем быстрее улучшается состояние отдельных фирм, что позволяет бизнесу с большей уверенностью смотреть в будущее, ожидая общего улучшения состояния экономики республики уже в ближайшем будущем.