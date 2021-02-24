Алматы. 24 февраля. КазТАГ – Значительное ослабление карантинного режима ожидается с 1 марта в Казахстане, сообщил директор региональной палаты предпринимателей (РПП) «Атамекен» по Алматы Айтуар Кошмамбетов.

«На состоявшемся сегодня (заседании – КазТАГ) МВК (межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19 – КазТАГ) поддержаны следующие предложения Национальной палаты предпринимателей (НПП) «Атамеке» и акиматов регионов, с 1 марта 2021 года: для зеленой зоны: спортивные соревнования со зрителями (лимит посетителей обсуждается); поминки на 50 человек (но не более 30% мощности зала); деятельность бильярдов; деятельность детских развлекательных клубов в помещениях; цирки», — сообщил Кошмамбетов в среду.

Для желтой зоны, согласно сообщению, сняты ограничения на работу рынков, ТРЦ и торговых домов в воскресенье

«По приложению Ashyq: деятельность боулингов; деятельность компьютерных клубов; фитнесс-центры, бассейны – допущены к работе по предыдущей санзоне. В целом, есть понимание, что при соблюдении санитарных требований постепенно будут возвращаться к работе все, даже закрытые субъекты бизнеса», — заключил Кошмамбетов.