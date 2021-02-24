Назначены руководители аппаратов МИОР и минюста Казахстана

Нур-Султан. 24 февраля. КазТАГ – Назначены руководители аппаратов министерства информации и общественного развития, а также министерства юстиции Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Приказом министра информации и общественного развития РК Егизбаев Серик Рахметоллаевич назначен на должность руководителя аппарата министерства информации и общественного развития», — говорится в сообщении в среду.

Егизбаев с сентября 2019 года был заместителем акима Западно-Казахстанской области, до этого с марта 2017 года занимал пост заместителя председателя правления по региональному развитию РТРК «Казахстан», а еще раньше – с октября 2016 года был вице-министром сельского хозяйства.

«Приказом министра юстиции РК Умбеталиев Аскар Ерболатович назначен на должность руководителя аппарата министерства юстиции», — добавили в кабмине.

Умбеталиев с декабря 2020 года был директором департамента внутреннего администрирования минюста, до этого с июля по декабрь 2020 года возглавлял Центр судебных экспертиз ведомства, а еще раньше – с 2016 года по июль 2020 года работал на различных должностях в департаменте по организации экспертной деятельности МЮ РК.