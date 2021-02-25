Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Тюркского совета

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Казахстан намерен принять второе заседание министров энергетики стран Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета), передает корреспондент агентства.

«Министр энергетики Республики Казахстан Нурлан Ногаев проинформировал коллег о готовности провести второе заседание министров энергетической отрасли Тюркского совета в 2022 году в Казахстане», — сообщили в пресс-службе минэнерго РК по итогам первого заседания министров энергетики стран Тюркского совета.

Как уточнили в казахстанском ведомстве, министры энергетики стран Тюркского совета намерены активизировать взаимодействие в сфере нефти и газа, электроэнергии, возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также нефтегазохимии, включаю разработку маршрутов транспортировки продукции, производимой в странах-участницах организации.

Участие в заседании приняли министры энергетики Азербайджана, Казахстана и Турции, заместители и представители энергетических ведомств Кыргызстана и Узбекистана, а также посол по особым поручения по вопросам энергетики и климата министерства иностранных дел Венгрии в качестве страны-наблюдателя в совете.

«Стороны договорились проработать международные каналы поставок нефтегазохимической продукции, производимой в государствах-членах. Таким образом, к налаженному сотрудничеству стран-членов Тюркского совета в таких областях, как экономика, торговля, здравоохранение, образование и туризм, добавится механизм взаимодействия в сфере энергетики. Главы минэнерго стран Совета также обсудили создание благоприятной инвестиционной среды для развития возобновляемых источников энергии. Кроме этого, между странами планируется обмен опытом в области энергоэффективности и передовых энергетических технологий», — сказано в сообщении минэнерго Казахстана.