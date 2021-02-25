Юсупов покинул пост вице-министра нацэкономики через три месяца после назначения

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Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Меиржан Юсупов освобожден от должности вице-министра национальной экономики Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«Постановлением правительства РК Юсупов Меиржан Бахитович освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении в четверг.

Напомним, Юсупов был назначен на пост замглавы МНЭ 10 ноября 2020 года, до этого с 2014 года он работал начальником казначейства, директором, главным директором по экономике и финансам АО «НАК «Казатомпром», а еще раньше – в 2010 году работал в должности заместителя директора департамента инвестиционной политики министерства экономики и бюджетного планирования.

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