Мамин считает необоснованной привязку минимальной базовой пенсии к средней зарплате

Новости 83 0
Девятидневному Наурызу – да! Девятидневному Наурызу – да!
3495

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин считает необоснованной привязку минимальной базовой пенсии к средней заработной плате, передает корреспондент агентства.

«Пенсионные отношения являются производными от трудовых отношений, в связи с чем пенсия назначается индивидуально каждому человеку и служит замещением дохода, получаемого в предпенсионный период. При этом, согласно рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения утраченного дохода пенсионными выплатами не должен быть ниже 40%. В этой связи, привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате не отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически является необоснованной», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Касательно снижения пенсионного возраста мужчин и женщин до 60 лет и возврата к солидарной пенсионной системе он считает, что «ранний выход на пенсию, не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости из-за непродолжительного периода перечисления пенсионных взносов». Кроме того, по его словам, «это отражается также и на размере базовой пенсии».

Напомним, 17 января КазТАГ сообщал о том, что Казахстан второй год подряд оказался худшим в рейтинге минимальных зарплат. 20 января депутаты мажилиса, говоря о ситуации с ценами, заявили о том, что по сравнению с 2020 годом стоимость условной продовольственной корзины в Казахстане увеличилась почти на 14%, тогда как номинальная минимальная зарплата в Казахстане не изменилась и составляет 42500 тенге. Однако из-за повышения страховых взносов фактическая минимальная зарплата, по словам парламентариев, уменьшилась с 2020 года и теперь составляет Т37,4 тыс. Как отметили в мажилисе, для обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев минимальная зарплата должна коррелировать не только со средней зарплатой, но и с реальной стоимостью жизни, обязательно с учетом возможного наличия неработающих членов семьи.

Похожие материалы:

  1. Цена аннуитета в Казахстане снизилась до Т6,7 млн для мужчин и Т9 млн – для женщин
  2. Мамин и Мишустин обсудили совместные действия по работе пунктов пропуска на границе
  3. Приказ минздрава РК незаконно ограничивает деятельность частных клиник, считает депутат
  4. Пенсионные аннуитеты становятся дешевле, но… недоступнее
  5. Правила использования части пенсий на лечение утвердили в Казахстане