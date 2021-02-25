Мамин считает необоснованной привязку минимальной базовой пенсии к средней зарплате

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин считает необоснованной привязку минимальной базовой пенсии к средней заработной плате, передает корреспондент агентства.

«Пенсионные отношения являются производными от трудовых отношений, в связи с чем пенсия назначается индивидуально каждому человеку и служит замещением дохода, получаемого в предпенсионный период. При этом, согласно рекомендациям Международной организации труда, коэффициент замещения утраченного дохода пенсионными выплатами не должен быть ниже 40%. В этой связи, привязка минимального размера базовой пенсии к средней заработной плате не отражает сущности пенсионных выплат, в силу чего экономически и методологически является необоснованной», — сообщил Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Касательно снижения пенсионного возраста мужчин и женщин до 60 лет и возврата к солидарной пенсионной системе он считает, что «ранний выход на пенсию, не позволяет сформировать достаточный объем пенсионных накоплений для получения адекватных пенсионных выплат в старости из-за непродолжительного периода перечисления пенсионных взносов». Кроме того, по его словам, «это отражается также и на размере базовой пенсии».

Напомним, 17 января КазТАГ сообщал о том, что Казахстан второй год подряд оказался худшим в рейтинге минимальных зарплат. 20 января депутаты мажилиса, говоря о ситуации с ценами, заявили о том, что по сравнению с 2020 годом стоимость условной продовольственной корзины в Казахстане увеличилась почти на 14%, тогда как номинальная минимальная зарплата в Казахстане не изменилась и составляет 42500 тенге. Однако из-за повышения страховых взносов фактическая минимальная зарплата, по словам парламентариев, уменьшилась с 2020 года и теперь составляет Т37,4 тыс. Как отметили в мажилисе, для обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев минимальная зарплата должна коррелировать не только со средней зарплатой, но и с реальной стоимостью жизни, обязательно с учетом возможного наличия неработающих членов семьи.