Кабмин РК счел нецелесообразным изучать вопрос индексации пенсий с учетом роста цен

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Правительство Казахстана считает нецелесообразным рассматривать вопрос ежегодной индексации пенсий с учетом индекса роста реальных цен, передает корреспондент агентства.

«Солидарная пенсия является выплатой, ежегодная индексация которой гарантированно превышает уровень инфляции на 2%. Индекс роста реальных потребительских цен и заработной платы формируются на основе фактических данных за прошлый период, тогда как при повышении солидарной пенсии во внимание берется инфляция на соответствующий финансовый год. В этой связи рассмотрение вопроса ежегодной индексации пенсий с учетом индекса роста реальных потребительских цен, а также индекса роста заработной платы, то есть с учетом показателей прошлого периода, не является целесообразным», — сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

Вместе с тем, по его словам, «в целях повышения материального положения пенсионеров в настоящее время проводится работа по модернизации пенсионного обеспечения, в первую очередь путем преобразования базовой пенсии в минимальную гарантированную пенсию».

«Предполагается, что механизм назначения минимальной гарантированной пенсии будет основан на действующей методике назначения базовой пенсии, но с совершенствованием определенных параметров. Данная мера предполагает повышение минимального размера с 54% до 70% от величины прожиточного минимума, уменьшение минимального стажа участия с 10 лет до пяти лет, а также снятие максимального ограничения размера (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 года и выше). Кроме того, одним из важных направлений модернизации является введение обязательных пенсионных взносов работодателя в 2023 году. Планируемые меры в полной мере учитывают складывающуюся в стране и мире экономическую ситуацию, социальные и демографические факторы, а также ряд поручений, данных главой государства касательно модернизации пенсионной системы», — считает премьер.

Напомним, 17 января КазТАГ сообщал о том, что Казахстан второй год подряд оказался худшим в рейтинге минимальных зарплат. 20 января депутаты мажилиса, говоря о ситуации с ценами, заявили о том, что по сравнению с 2020 годом стоимость условной продовольственной корзины в Казахстане увеличилась почти на 14%, тогда как номинальная минимальная зарплата в Казахстане не изменилась и составляет 42500 тенге. Однако из-за повышения страховых взносов фактическая минимальная зарплата, по словам парламентариев, уменьшилась с 2020 года и теперь составляет Т37,4 тыс. Как отметили в мажилисе, для обеспечения достойного уровня жизни казахстанцев минимальная зарплата должна коррелировать не только со средней зарплатой, но и с реальной стоимостью жизни, обязательно с учетом возможного наличия неработающих членов семьи.

25 февраля КазТАГ привел ответ Мамина о привязке базовой пенсии к средней зарплате – данную меру премьер назвал необоснованной.