Токаев подписал поправки по вопросам использования атомной энергии

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Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам использования атомной энергии, сообщает пресс-служба Акорды.

«Главой государства подписан закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования атомной энергии», — говорится в сообщении в четверг.

Поправки направлены на совершенствование правового регулирования в сфере ядерной и радиационной безопасности, защиты здоровья населения и приведение его в соответствие с международными нормами по безопасности МАГАТЭ.

Законом предусматривается уточнение терминологии и понятий для четкого толкования положений законов «Об использовании атомной энергии» и «О радиационной безопасности населения», разграничение полномочий и функций госорганов в реализации госполитики в сфере радиационной безопасности населения и предоставление права персоналу, занятому на объектах использования атомной энергии, повторного прохождения аттестации, регламентация аварийной готовности и реагирования на ядерные и радиационные аварии при транспортировке ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, проведение повторной экспертизы ядерной, радиационной, ядерной физической безопасности только в случае изменений в системах, оборудовании, проектной и эксплуатационной документации ядерной установки.

В результате принятия закона ожидается устранение правовых коллизий действующего законодательства в части обеспечения безопасности и регулирования деятельности в сфере использования атомной энергии, выполнение международных требований по безопасности МАГАТЭ, разграничение полномочий госорганов, что позволит повысить эффективность защиты окружающей среды и здоровья населения от вредного воздействия объектов использования атомной энергии.

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