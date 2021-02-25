«Яндекс» обратился к антимонополистам Казахстана из-за действий Google

Нур-Султан. 25 февраля. КазТАГ – Российская интернет-компания «Яндекс» обратилась в агентство Республики Казахстан по защите и развитию конкуренции (АЗРК) из-за действий корпорации Google, передает корреспондент КазТАГ.

«В настоящее время на рассмотрении агентства находится обращение ООО «Яндекс» с жалобой на действия иностранной компании. По мнению «Яндекса», иностранная компания злоупотребляет своим доминирующим положением на рынке предустанавливаемых магазинов приложений для мобильных устройств на базе ОС (операционной системы – КазТАГ) Android на территории Казахстана путем создания преимущественных условий для собственных мобильных приложений и сервисов для ОС Android, тем самым затрудняя и делая невозможным доступ на рынок для конкурентов – других разработчиков мобильных приложений и сервисов для ОС Android», — говорится в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития конкуренции».

Как подтвердили в четверг редакции КазТАГ в пресс-службе АЗРК, «иностранная компания», о которой идет речь в концепции – это корпорация Google.

По словам разработчиков концепции, «отсутствие эффективного инструмента экономического анализа и контроля за деятельностью таких компаний несет в себе риск ограничения конкуренции, монополизации отдельных сегментов национального рынка и ослабление экономического суверенитета государства».

«На основании вышеизложенного, учитывая, что в основе современной рыночной экономики решающую роль играют технологии (в первую очередь цифровые технологии), информация, цифровые и информационные платформы, интеллектуальная собственность, в законодательстве в области защиты конкуренции должны появиться дополнительные критерии, позволяющие отнести к доминирующим субъектам владельцев крупных инфраструктурных платформ, интернет-платформ, которые обладают рыночной властью, новое понятие «сетевой эффект» и отдельный порядок проведения анализов рынков цифровых услуг и механизма выявления и пресечения антиконкурентных действий со стороны их участников», — сказано в документе.