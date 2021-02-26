Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ – Движение на республиканских трассах ограничено в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения», — говорится в распространенном в пятницу сообщении.

Так, движение ограничено в Акмолинской области:

«Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 16-200, участок город Нур-Султан-граница Павлодарской области;

В Западно-Казахстанской области:

«Уральск-Таскала-РФ шек.» км 4-104, участок город Уральск-граница РФ; «Чапаево-Жалпактал-Казталовка» км 0-202, участок село Чапаево-село Казталовка; «Казталовка-Жанибек» км 0-158, участок село Казталовка-Жанибек; «Самара-Шымкент» км 195-246, участок граница РФ-город Уральск; «Атырау-Уральск» км 189-492, участок граница Атырауской области-город Уральск.

В Карагандинской области:

«Екатеринбург-Алматы» км 1492-1610, город Караганда-поселок Аксу-Аюлы. (участок на реконструкции ТОО «СПОСЕЛОК КазГерСтрой»); «Кызылорда-Павлодар» км 967-1135, город Караганды-граница Павлодарской области;

3.«Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 231-324, участок граница Павлодарской области-село Ботакара;

«Екатеринбург-Алматы» км 1492-1854, участок город Караганда-город Балхаш.

В Костанайской области:

1.«Екатеринбург-Алматы» км 419-466, участок поселок Карабалык-село Федоровка.

В Павлодарской области:

«Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206 участок граница Карагандинской области-поселок Шидерты; «Калкаман-Баянаул-Умуткер-Керней-Ботакара» км 138-231, участок село Баянаул-граница Карагандинской области; «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км 200-254, участок граница Акмолинской области-поселок Щидерты;

4.«Калкаман-Баянаул-Умуткер-Ботакара» км 10-231, участок село Калкаман-село Баянаул;

в 17.00 «Кызылорда-Павлодар» км 1206-1367, участок поселок Шидерты-поселок Ленинский.

В Северо-Казахстанской области:

«Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское» км 68-228, участок село Возвышенка-село Рощинское;

2.«Волошинка-Сергеевка-Тимирязево» км 0-56, участок село Волошинка-село Тимирязево;

3.«Тимирязево-Сарыколь-граница Костанайской области» км 0-32, участок село Тимирязево-граница Костанайской области.