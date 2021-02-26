Вклады в валюте более популярны в Алматы и у физлиц, в тенге – в Нур-Султане и у юрлиц

Алматы. 26 февраля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Вклады в валюте более популярны в Алматы и у физических лиц, а в тенге – в Нур-Султане и у юридических лиц, сообщает Национальный банк (НБ).

«Казахстанцы держат Т4,12 трлн срочных вкладов в банках Алматы и только Т1,16 трлн – Нур-Султана. Причем, если в Алматы на срочных вкладах в валюте – Т2,26 трлн, в тенге – Т1,74 трлн, то в столице, соответственно, Т528 млрд и Т633 млрд», — следует из отчета, размещенного на официальном сайте Национального банка.

Компании разместили в банках Алматы на срочных вкладах в валюте – Т525 млрд, в тенге – Т884 млрд, в банках Нур-Султана, соответственно, Т662 млрд и Т1,1 трлн.

Согласно отчету, всего срочные вклады в банках на 1 февраля составили Т13,65трлн: Т4,37 трлн – на вкладах компаний и Т9,28 трлн – на вкладах населения.