Актау. 26 февраля. КазТАГ – Семь барж сорвало с якорей из-за непогоды в Мангистау, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

«Из-за погодных условий семь барж сорвало с якорной бочки у порта Баутино в Тюб-Караганском заливе. Приблизительное время – 03.00 26 февраля. Сильный ветер, а также уходящий лед спровоцировали отход барж», — говорится на Yelegram-канале МИИР РК в пятницу.

Как уточняется, теперь баржи дрейфуют в сторону острова Кулалы, севернее порта Баутино. Для их возвращения уже направлен буксир.

Пострадавших нет, угрозы безопасности мореплавания нет, загрязнения воды также нет, отмечается, в сообщении.