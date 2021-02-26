В Беларуси произведена первая партия российской вакцины «Спутник V»

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Алматы. 26 февраля. КазТАГ – В Белоруссии произведена первая партия российской вакцины «Спутник V», сообщает БелТА.

«Первая партия является пробной (валидационной). Когда специалисты убедятся в том, что она эффективна, производство начнется в промышленных масштабах. Производство ведется на площадках предприятия «Белмедпрепараты», — говорится в сообщении в пятницу.

Как уточняется, в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что Белоруссия произвела первую партию препарата. Минску были переданы технологии производства препарата, документация и необходимые биологические материалы.

«После получения результатов изучения стабильности первых серий вакцины «Спутник V» будет произведена наработка промышленных серий препарата. Кроме того, РФПИ и партнерами ведется работа по тестированию технологии полного цикла выпуска «Спутник V» на производственных мощностях в Республике Беларусь. Выпуск вакцины на площадках предприятия «Белмедпрепараты» позволит полностью обеспечить потребность Беларуси в вакцине против коронавируса», — говорится в сообщении фонда.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, чьи слова также приводятся в сообщении РФПИ, сообщил, что прорабатывается вопрос создания там полномасштабного производства российской вакцины.

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«Белоруссия была первой зарубежной страной, зарегистрировавшей вакцину «Спутник V». Она же стала первой страной, которая принимала участие в испытаниях препарата. В начале февраля Россия передала Белоруссии образцы второй вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», а также тест-системы для обнаружения РНК коронавируса методом ПЦР. Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала это «подарком и жестом нашей большой дружбы», — пишет издание.

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