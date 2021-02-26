В Алматы на один день изменят троллейбусные маршруты

Алматы. 26 февраля. КазТАГ – В Алматы 28 февраля на один день изменят троллейбусные маршруты, сообщила пресс-служба управления городской мобильности.

«В связи проводимыми ремонтными работами троллейбусных линий на улице Гоголя от улицы Кайырбекова-Бузурбаева 28 февраля 2021 года, будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов: № 25 ТП – в северном направлении улиц Калдаякова — Жибек Жолы – Пушкина – Гоголя – Калдаякова и далее по маршруту; № 1, 12 ТП — в восточном направлении улиц Гоголя- Кадаякова- Жибек Жолы – Пушкина и далее по маршруту. № 13 – улицы Калдаякова – улицы Казыбек би – улицы Кайырбекова – улицы Гоголя – далее по действующей схеме. №16 – улицы Калдаякова – улицы Казыбек би – улицы Кайырбекова – улицы Гоголя –далее по действующей схеме; №118 – улицы Калдаякова – улицы Макатаева (в обратном направлении разворот на остановочном пункте ул. Коперника) – улицы Калдаякова — далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении», — говорится в сообщении в пятницу.

Кроме того, сообщается, что общественный транспорт не будет останавливаться на Центральном стадионе.

«В связи с проводимыми ремонтными работами 28 февраля текущего года на остановочных комплексах «Центральный стадион» расположенные по восточном и западном направлении по проспекту Абая, будет запрещена остановка для всех маршрутов №25, 34, 44, 57, 62, 66, 92, 98, 118, 120, 128, №5ТП, 19ТП,25ТП общественного транспорта. Все автобусные маршруты будут останавливаться по проспекту Абая в западном направлении на остановке «театр им. М. Ауэзова», в восточном направлении на остановке «Абая-Байтурсынова», — отметили в управлении.