Нур-Султан. 26 февраля. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в семи областях Казахстана на 27 февраля, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Днем 27 февраля на западе Акмолинской области ожидается метель. Ветер южный, юго-восточный, днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«27 февраля в Кызылординской области местами гололед, туман. Днем ветер юго-восточный, южный местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 27 февраля ожидается туман», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«27 февраля в Костанайской области местами ожидаются метель, туман. Ветер юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае днем 27 февраля ожидается метель. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«Днем 27 февраля в Северо-Казахстанской области ожидается местами низовая метель. Ветер южный, юго-восточный местами 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«27 февраля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, днем местами 15-20 метров в секунду. 27 февраля ночью местами ожидается сильный мороз -35-38», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«27-28 февраля в Жамбылской области местами ожидается юго-западный ветер 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«27 февраля в Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, ночью местами, днем на большей части порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе 27 февраля днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15 метров в секунду», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.