Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Движение ограничили из-за непогоды на трассах Карагандинской и Актюбинской областей, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«28 февраля в 20.30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильных дорогах: 1. «Екатеринбург-Алматы» км 1457-1503, участок Северо-восточный обход города Караганды; 2. «Подъезд к городу Караганда» км 0-16», — говорится в сообщении в воскресенье.

С 20.20 в Актюбинской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости, гололед) введено ограничение движения для грузовых и общественных видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 776-965, участок село Ульке-поселок Карабутак.