Нур-Султан вернулся в «красную» зону по коронавирусу

Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Нур-Султан вернулся в «красную» зону по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции (КВИ), передает корреспондент агентства.

Согласно представленной в воскресенье матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах, в «красной» зоне, в которой предусматривается введение строгих ограничительных мер, сейчас находится лишь Нур-Султан.

В «желтой» зоне, в которой предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением, находятся Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Акмолинская и Павлодарская области.

Все остальные регионы находятся в «зеленой» зоне, где ситуация оценивается как стабильная, с возможностью ослабления ограничительных мер.

Казахстан сам тоже находится в «зеленой» зоне.