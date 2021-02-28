Движение ограничили из-за непогоды на дорогах двух областей Казахстана

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Нур-Султан. 28 февраля. КазТАГ – Движение ограничили из-за непогоды на дорогах двух областей Казахстана, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития.

«28 февраля в 9.30 в Карагандинской области в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильных дорогах: 1. «Кызылорда-Павлодар» км 967-1135, участок город Караганда-граница Павлодарской области; 2. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км 231-324, участок поселок Ботакара-граница Павлодарской области; 3. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км 17-217, участок город Караганда-город Каркаралинск», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

С 9.30 в Павлодарской области в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автомобильных дорогах: 1. «Кызылорда-Павлодар» км 1135-1206, участок граница Карагандинской области-поселок Бозшаколь; 2. «Калкаман-Баянаул-Керней-Ботакара» км 138-231, село Баянаул-граница Карагандинской области.

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