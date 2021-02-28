Полиция о ДТП с участием автобуса в Алматы: Водитель не справился с управлением

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Алматы. 28 февраля. КазТАГ – Пять человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции (ДП) города.

«27 февраля в 20.00 водитель автобуса марки «Лиаз 529360» маршрута №123, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, на пересечении с улицей Торекулова не справился с управлением и допустил наезд на стоящую автомашину марки Hyundai Elantra. Далее водитель автобуса по инерции допустил наезд на светофор и на пешеходов, которые шли по тротуару проспекту Сейфуллина. После чего не управляемый автобус допускает столкновение с автомашиной марки Volkswagen Polo, который выезжал с паркинга ТРЦ. После столкновения со зданием паркинга автобус прекратил движение.

В результате данного ДТП пострадали два пешехода, пассажир Volkswagen Polo, один пассажир автобуса и водитель данного автобуса доставлены в медицинские учреждения Алматы.

«Устанавливаются причины ДТП», — добавили полицейские.

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