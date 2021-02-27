Алматы. 27 февраля. КазТАГ – ДТП с участием автобуса произошло в Алматы, сообщается о многочисленных пострадавших, передает корреспондент агентства.

Как стало известно вечером в субботу, автобус выехал на тротуар и сбил несколько человек, после чего заехал на парковку ТРЦ и врезался там с легковым автомобилем Volkswagen Polo, после чего столкнулся с бетонным мостом парковки.

Сообщается о многочисленных пострадавших, в числе которых пешеходы, пассажиры и водитель автобуса. Один из пострадавших, по поступившей информации, находится в тяжелом состоянии.

В пресс-службе департамента полиции (ДП) Алматы агентству КазТАГ уточнили, что на месте сейчас работает полиция.