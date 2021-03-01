Подозреваемый в убийстве чиновник взят под стражу после обращения вдовы к Сагинтаеву

Алматы. 1 марта. КазТАГ – Мадина Алимханова. Подозреваемый в убийстве сотрудник акимата взят под стражу после обращения вдовы погибшего к акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву.

«В связи с обращением алматинки Ажар Абдрешевой взял на личный контроль дело по факту убийства ее супруга. Подозреваемый взят под стражу. Поручил начальнику департамента полиции города К. Таймерденову обеспечить всесторонность и объективность расследования. Выражаю соболезнование семье и близким погибшего», — написал Сагинтаев в Facebook.

В свою очередь, директор ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» К. Баяманов подтвердил, что подозреваемый действительно работает в Управлении водителем.

«По факту обращения А. Абдрешевой об убийстве супруга сообщаем, что подозреваемый в преступлении гр. У. работает водителем ТОО «Хозяйственное управление города Алматы» и по настоящее время числится в штате. В связи с проводимыми следственными действиями на работе отсутствует», — сообщил он.

Ранее в социальных сетях появилось видеообращение Ажар Абдрешевой, в которой она просила взять на контроль ход расследования убийства ее мужа.

«Уважаемый Сагинтаев Бакытжан Абдирович, сегодня ровно семь дней, как убили моего супруга Байниязова Кенже. Он был убит сотруднком акимата, а точнее – личным водителем главного бухгалтера акимата города Алматы. На данный момент у меня есть информация, что Уметалиева Султана уволили задним числом, то есть 18 февраля 2021 года. На момент убийства он прибыл на служебном автомобиле, что уже доказывает, что на 22 февраля он являлся сотрудником акимата Алматы. У меня есть информация, что Уметалиеву Султану готовят справку о психическом состоянии, тем самым он хочет избежать наказания. Бакытжан Абдирович, я очень прошу вас, взять под личный контроль, мне нужна справедливость, мне нужен справедливый суд», — заявила Абдрешева.