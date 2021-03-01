МВД Казахстана хочет избавиться от ряда несвойственных полиции функций

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Министерство внутренних дел Казахстана хочет избавиться от ряда несвойственных полиции функций, передает корреспондент агентства.

«30 декабря 2020 года на очередном заседании комиссии (по реформе правоохранительной и судебной систем – КазТАГ) поддержаны предложения по передаче от министерства внутренних дел: 1) в министерство труда и социальной защиты населения функций в сфере миграции, за исключением вопросов противодействия незаконной миграции, реадмиссии иностранцев, выдачи виз на въезд и выезд из страны, документирования населения и гражданства; 2) в министерство здравоохранения функций по медицинскому обеспечению осужденных (поэтапно); 3) в местные исполнительные органы функций по оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации», — говорится в концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности органов внутренних дел».

Полиция хочет передать функции в сфере миграции уполномоченному органу по труду и социальной защиты населения, который одновременно является уполномоченным государственным органом в области миграции населения.

«За полицией следует оставить функции пресечения фактов нарушений иностранцами правил пребывания на территории Республики Казахстан, в том числе противоречащей цели, указанной в визе или разрешении на временное проживание. Аналогично на обеспечение безопасности государства направлена деятельность, связанная с приемом и выходом из гражданства, выдачей документов, удостоверяющих личность. В большинстве стран мира эти функции являются правоохранительными», — отметили разработчики.

Касательно передачи функций по медицинскому обеспечению осужденных в ведение минздрава авторы концепции считают очевидным, что в гражданском здравоохранении у осужденных появляется более широкий доступ к современным методам обследования, диагностики и лечения.

«Передача медицинского обеспечения осужденных в министерство здравоохранения обеспечит независимость медицинских работников от администрации учреждений, что будет соответствовать принятым Казахстаном международных обязательств», — добавили авторы документа.

Говоря о передаче функций по оказанию социально-правовой помощи лицам, состоящим на учете службы пробации, в местные исполнительные органы, разработчики пояснили, что решение о предоставлении специальных социальных услуг принимается местным исполнительным органом.

«Таким образом, институт содействия в получении оказания социально-правовой помощи службами пробации по своему существу дублирует институт предоставления специальных социальных услуг лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Если учесть, что, составив индивидуальные программы, сотрудники службы пробации направляют их в те же самые уполномоченные органы здравоохранения, образования, труда и социальной защиты населения, а также местные исполнительные органы, то нецелесообразно осуществление этой функции сотрудниками службы пробации», — сказано в концепции.