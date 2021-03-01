Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает Акорда.

«Уважаемые соотечественники! От всей души поздравляю вас с Днем благодарности! Этот замечательный праздник, объявленный Елбасы на сессии Ассамблеи народа в 2015 году, обрел особый смысл и глубокую символику. Его ценности олицетворяют прочные традиции взаимопомощи и несокрушимого единства нашего народа. Опираясь на них, мы возродили государственность, преодолели все вызовы и подходим к 30-летнему рубежу нашей Независимости с большим багажом достижений в социально-экономическом развитии и на международной арене», — говорится в поздравлении, опубликованном в понедельник.

Он отметил, что граждане Казахстана вносят неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия на благословенной казахской земле.

«Благодарю соотечественников за созидательный труд во имя Родины. Нет сомнений в том, что вместе, как сплоченная нация тружеников, мы добьемся поставленной цели – построим справедливое общество и укрепим нашу государственность. Желаю всем здоровья, счастья и благополучия!» — резюмируется в сообщении.