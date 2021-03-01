Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Ержан Биржанов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана, сообщает пресс-служба правительства.

«Постановлением правительства РК Биржанов Ержан Ерикович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК», — говорится в сообщении в понедельник.

Биржанов занимал руководящие должности в структуре министерства финансов РК, работал экспертом отдела социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, директором департамента развития и модернизации комитета государственных доходов министерства финансов РК, начальником департамента комитета национальной безопасности РК, директором республиканского государственного предприятия «Государственная техническая служба комитета национальной безопасности РК».

С апреля 2020 года по настоящее время Биржанов занимал должность начальника департамента контроля и координации деятельности пограничной службы комитета национальной безопасности РК.