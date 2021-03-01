Уровень смертности в результате ДТП в РК составил 10,6 на 100 тыс. населения — минздрав

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ — Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествиях в РК составил 10,6 на 100 тыс. населения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Как отметил первый вице-министр (первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов – КазТАГ), уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий по Республике составил 10,6 на 100 тыс. населения. По данному показателю отмечается достижение во всех регионах», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что целевой показатель, установленный по госпрограмме развития здравоохранения на 2020 год не достигнут только в Акмолинской области.

Кроме того, сообщается, что «показатель заболеваемости туберкулезом по Республике составил 35,7 на 100 тыс. населения. Все регионы достигли целевые значения».