Нехватка кадров является одной из причин роста материнской смертности в РК – минздрав

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ — Нехватка кадров является одной из причин роста материнской смертности в РК, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

«Он (первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов – КазТАГ) отметил увеличение показателя материнской смертности во всех регионах. По его словам, причинами отрицательных результатов стали недостаточная укомплектованность кадрами службы родовспоможения, неполная оснащенность медицинской техникой, недостаточный уровень квалификации специалистов на всех уровнях, слабую логистику медицинской помощи беременным и детям в отдаленных районах, а также, отток кадров в частные клиники», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в рамках госпрограммы на 2020 год планировалось снижение материнской смертности до 17,1 на 100 тыс. живорожденных, снижение младенческой смертности до 10,1 на 1 тыс. живорожденных.