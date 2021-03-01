Алматы. 1 марта. КазТАГ – Вакцина от коронавируса Pfizer может быть менее эффективной при ожирении – эксперты, сообщает «РБК».

«Вакцина от коронавируса, разработанная американской компанией Pfizer совместно с немецкой BioNTech, может быть менее эффективной для людей, страдающих ожирением», — заявила группа итальянских ученых, препринт исследования которых публикован на портале medrxiv.org.

Как уточняется, ученые проанализировали данные 248 медработников (158 женщин и 90 мужчин), которые получили обе дозы препарата BNT162b2. После второй инъекции у 99,5% испытуемых образовались антитела. У людей без избыточного веса иммунный ответ оказался сильнее.

«Поскольку ожирение является основным фактором риска заболеваемости и смертности для пациентов с COVID-19, необходимо обязательно спланировать эффективную программу вакцинации в этой подгруппе», — цитирует The Guardian одного из авторов работы Альдо Венути (она еще не прошла рецензирование).

По словам Венути, данные могут иметь важное значение для разработки стратегий вакцинации, особенно людей с ожирением. Ученый подчеркнул, что необходимо продолжить исследования.

«О том, что ожирение может снизить эффективность вакцинации, еще в августе сообщили ученые из Северной Каролины. Они также пришли к выводу, что люди с индексом массы тела более 30 (индекс человека с нормальным телосложением не должен превышать 25, с 25 до 30 — избыточный вес, выше — ожирение) подвержены большему риску заражения COVID-19. Исследование показало, что избыточный вес на 48% увеличивает риск умереть от заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2. На повышенную вероятность летального исхода при ожирении также указывали в российском минздраве», — резюмируется в сообщении.