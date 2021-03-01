Инфляция в Казахстане за февраль выросла на 0,7% — бюро нацстатистики

Нур-Султан. 1 марта. КазТАГ – Инфляция в Казахстане за февраль 2021 года, по сравнению с январем, составила 0,7%, с февралем 2020 года – 7,4%, указывается в сообщении бюро национальной статистики (БНС) агентства по стратегическому планированию и реформам (АСПР) РК.

«Повышение цен отмечено на овощи свежие на 4,4%, яйца – на 3,6%, масло подсолнечное – на 2,3%, картофель – на 2,2%, сахар-песок – на 1,6%, фрукты свежие – на 1,5%, муку, хлеб – по 1,3%, макаронные изделия – на 1,2%, чай – на 1%, окорочка куриные – на 0,9%, крупы, масло сливочное – по 0,8%, говядину, баранину – по 0,7%, молоко пастеризованное, кефир, конину – по 0,6%. Табачные изделия подорожали на 2,3%, алкогольные напитки – на 0,7%», — говорится в экспресс-информации на сайте статбюро.

Снижение цен зафиксировано на капусту белокочанную на 2%, пшено – на 0,4%, рис – на 0,3%.

За февраль 2021 года цены на продовольственные товары увеличились на 1,1%, непродовольственные товары – на 0,4%, платные услуги – на 0,3%.