Конец налоговой недели, падение цены нефти и рост доллара ослабили тенге

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Алматы. 2 марта. КазТАГ – Казахстанский тенге ослабел из-за завершения налоговой недели, падения на 5%, нефтяных котировок и укрепления доллара США, заявляет Национальный банк Казахстана.

«Обменный курс (…) тенге с закрытия прошлой недели ослабел на Т3,2 или на 0,8%», — говорится в информации, распространенной во вторник.

На прошлой неделе в Казахстане завершился очередной налоговый период, когда продажи валюты выше, что укрепляет тенге, поясняется в информации.

Согласно информации, также ослабление тенге связано с падением на 5% нефтяных котировок в преддверии заседания ОПЕК+ и укреплением индекса DXY доллара США на мировых рынках на 1,2%.

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