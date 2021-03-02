Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ — Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана на 3 марта, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«3 марта в Актюбинской областиместами ожидается низовая метель, днем местами гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 метров в секунду. В Актобе днем 3 марта ожидается низовая метель, ветер юго-западный, порывы 15 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном во вторник.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.

«3 марта в Акмолинской области местами ожидается низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Кокшетау днем 3 марта ожидается низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«3 марта в Кызылординской области местами сохраняется туман, утром и днем местами ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный днем местами 15-20 метров в секунду. В Кызылорде 3 марта временами сохраняется туман», — отмечают эксперты.

Вероятность шторма — 80-85%.

«3 марта в Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 метров в секунду. В Костанае 3 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду», — сообщают в «Казгидромет».

Вероятность шторма — 85-90%.

«3 марта в Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный, северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью 3 марта ожидается туман», — рассказали эксперты.

Синоптики оценили вероятность шторма в 70-75%.

«3 марта в Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Вероятность шторма — 95-100%.

«3 марта в Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ночью и утром 3 марта ожидается туман», — отмечают синоптики.

Синоптики оценили вероятность шторма в 85-90%.

«3 марта в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем местами ожидается метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днем 3 марта ожидается метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду», — резюмируется в сообщении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-90%.