Назначен новый вице-министр финансов Казахстана

Новости 46 0
Финики для Мариям Финики для Мариям
5175

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Даурен Кеңбеил назначен на должность вице-министра финансов Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Кеңбеил Даурен Маратұлы назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.

Кеңбеил работал исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела информационной безопасности комитета казначейства министерства финансов РК, руководителем управления концессионных проектов министерства финансов, заместителем директора департамента государственного заимствования министерства финансов РК.

С июля 2019 года и по настоящее время Кеңбеил был директором департамента государственного заимствования министерства финансов РК.

Похожие материалы:

  1. Биржанов назначен вице-министром труда и социальной защиты населения Казахстана
  2. Экс-замглавы холдинга «Зерде» получил пост вице-министра финансов
  3. Экс-министр нацэкономики РК назначен заместителем председателя правления ЕАБР
  4. Юсупов покинул пост вице-министра нацэкономики через три месяца после назначения
  5. Бывший помощник Назарбаева стал первым вице-министром нацэкономики