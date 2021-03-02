Назначен новый вице-министр финансов Казахстана

Нур-Султан. 2 марта. КазТАГ – Даурен Кеңбеил назначен на должность вице-министра финансов Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«Постановлением правительства РК Кеңбеил Даурен Маратұлы назначен на должность вице-министра финансов Республики Казахстан», — говорится в сообщении во вторник.

Кеңбеил работал исполняющим обязанности ведущего специалиста отдела информационной безопасности комитета казначейства министерства финансов РК, руководителем управления концессионных проектов министерства финансов, заместителем директора департамента государственного заимствования министерства финансов РК.

С июля 2019 года и по настоящее время Кеңбеил был директором департамента государственного заимствования министерства финансов РК.