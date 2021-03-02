Регулярные рейсы в Грузию возобновляются с 16 марта

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Алматы. 2 марта. КазТАГ – Регулярные рейсы Алматы-Тбилиси возобновляются с 16 марта, сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

«С 16 марта 2021 года авиакомпания «Эйр Астана» возобновляет регулярные международные рейсы по маршруту Алматы – Тбилиси – Алматы с частотой три рейса в неделю», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, решение о возобновлении регулярного авиасообщения между двумя странами принято после снятия грузинской стороной ограничений на пересечение государственной границы Грузии гражданами РК, которые вступили в силу с 1 марта 2021 года.

«Рейсы будут выполняться на воздушном судне типа А320/321 по вторникам, пятницам и воскресеньям», – пишет пресс-служба.

Отмечается, что рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайтах авиакомпании.

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