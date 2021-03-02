Пилотный проект Ashiq запускают в Алматы

Алматы. 2 марта. КазТАГ – Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин подписал постановление о запуске пилотного проекта Ashiq, сообщает пресс-служба ДСЭК города.

Ниже представлен полный текст постановления.

Начать реализацию пилотного проекта Ashiq на следующих объектах предпринимательства в городе Алматы:

1) фитнес-клубы;

2) спа-центры;

3) сауны, бассейны;

4) компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет);

5) боулинг клубы;

Управлению предпринимательства и инвестиций города Алматы, Палате предпринимателей «Атамекен» города Алматы:

1) определить перечень объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилота по внедрению мобильного приложения Ashiq на объектах предпринимательства согласно пункту 1 настоящего постановления;

2) еженедельно обновлять и предоставлять в Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы информацию с указанием объектов предпринимательства, участвующих в реализации пилота по внедрению — мобильного приложения Ashiq на объектах предпринимательства согласно пункту 1 настоящего постановления;

З) информировать население, физических и юридических лиц о необходимости использования мобильного приложения Ashiq доступного для скачивания в АррStor и РауМаrket для входа на объекты предпринимательства участвующим в пилоте с ресепшеном в городе Алматы.

3.На объектах предпринимательства, участвующих в пилоте по внедрению мобильного приложения Ashiq применяются следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов:

1) при повышенном уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона), установленные Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан;

2) при умеренном уровне заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона), установленные Главным государственным санитарным врачом Республики Казахстан.

Субъектам предпринимательства, участвующим в пилоте по внедрению мобильного приложения Ashiq в городе Алматы обеспечить деятельность с соблюдением следующих требований: компьютерные клубы (допускаются только лица, достигшие 18 лет и старше) в желтой зоне: при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 24.00; в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00;

2) боулинги: в желтой зоне: при заполняемости не более 50%, с режимом работы с 12.00 до 24.00; в зеленой зоне: при заполняемости не более 75%, с режимом работы с 12.00 до 24.00;

3) допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения: «зеленый» статус — посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на СОVID-19; «синий» статус — отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным СОVID-19; «желтый» статус — обозначен в базе данных как контактный с больным СОVID-19; «красный» статуе — зарегистрирован в базе с положительным результатом на СОVID-19; при отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия;

4) недопуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с СОVID-19), «красный» (с положительным результатом на СОVID-19) в соответствии с приложением 36 постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № 67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».