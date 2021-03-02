Электронику похитили со стартовой площадки «Бурана» на Байконуре

Алматы. 2 марта. КазТАГ – Электронику похитили со стартовой площадки многоразового космического корабля «Буран» на Байконуре, сообщает «РБК».

«На космодроме Байконур неизвестные проникли на неиспользуемую стартовую площадку № 110 и похитили остававшуюся там электронику», — говорится в сообщении, опубликованном на Telegram-канал «112», информацию РБК подтвердили в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

Как уточняется, с этой площадки в 1988 году был отправлен в свой единственный полет советский многоразовый космический корабль «Буран».

«В настоящее время УМВД России на комплексе Байконур проводит необходимые следственные действия по данному факту. Все обстоятельства, а также лица, причастные к произошедшему, будут установлены в ходе расследования», — сообщили в ЦЭНКИ.

В центре отметили, что к настоящему времени этот объект уже выведен из российской аренды и находится на консервации.