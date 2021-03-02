Прибыль банков Казахстана в 2020 году не пострадала от пандемии

Алматы. 2 марта. КазТАГ – Валентина Владимирская. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings оценивает прибыль большинства банков Казахстана в 2020 году, как соответствующую уровню 2019 года, сообщает агентство.

«Средний по сектору показатель отношения прибыли до отчислений под обесценение к валовым кредитам превышает 8% и был очень стабильным в течение 2020 года. Это существенно выше показателя расходов на резервы по кредитам, что позволило большинству банков показать сильную прибыль в 2020 году, которая в целом соответствовала уровню 2019 года», — говорится в обзоре казахстанских банков за IV квартал 2020 года, охватывающем 23 банка, на которые приходится 99% активов банковской системы.

Согласно документу Fitch, запас капитала и ликвидности в секторе значительный.

В IV квартале 2020 года расходы на резервы по кредитам в секторе снизились до 0,7% (в годовом выражении) от валовых кредитов по сравнению с 1,5% в III квартале и 3% во II квартале 2020 года, и аналитики агентства полагают, что эти показатели пока не полностью отражают влияние экономического спада из-за пандемии на качество кредитов в секторе и в 2021 году возможно умеренное увеличение расходов на резервы по кредитам.